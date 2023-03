Energiekrise - alles gut jetzt? (34)

Wir werden in eiskalten Wohnungen sitzen, ohne Gas und vielleicht auch ohne Strom. Wir werden die schlimmste Energiekrise in der Geschichte der Bundesrepublik erleben und so schnell nicht mehr herauskommen. Die Wirtschaft wird in einen Abgrund stürzen. So die Befürchtungen vor einem Jahr. Und jetzt? Jetzt ist der Winter vorbei. Ohne dass Deutschland das Gas ausging. Ohne landesweiten Blackout. Und ohne noch größere Energie-Katastrophenmeldungen. Können wir die Energiekrise hiermit für beendet erklären? Wo stehen wir jetzt? Wie unabhängig sind wir inzwischen geworden bei der Energieversorgung? Darum geht‘s in dieser - vorerst letzten - Folge von „Energiekrise- und jetzt?“

