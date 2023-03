Big Brother vs. Big Benefit – was Smart Meter möglich machen (33)

Ohne Digitalisierung läuft auch bei der Energiewende nichts. Dabei kommen intelligente Messsysteme ins Spiel, die Smart Meter. Und die sorgen für einiges: Dass sich Strom aus regenerativen Quellen besser ins Netz einspeisen lässt. Dass „steuerbare“ Verbraucher wie Elektroautos und Wärmepumpen besser ins Stromnetz integriert werden. Und dass wir am Ende sparen, weil wir Strom bedarfsgerechter verbrauchen können. Was ist da dran? Wie geht das? Und stimmt es, dass wir viele private Daten transparent machen müssen, damit Smart Meter überhaupt funktionieren? All das und mehr klären wir in dieser Folge!

Habt Ihr Fragen oder Anregungen? Dann mailt uns gerne an energiekrise@ard.de

Und hier noch der angekündigte Link zu Kemferts Klimapodcast:

https://www.ardaudiothek.de/episode/kemferts-klima-podcast/die-klima-zeitbombe/mdr/12511737/