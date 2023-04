Die Moschee (2/6)

Der große Coup wird zum Reinfall – oder zumindest will das die Polizei gerne so darstellen. Öffentlich erzählen die Ermittler nämlich, dass das Bild (Folge 1) nicht den vermeintlichen Attentäter des Breitscheidplatzes zeigt. An dieser öffentlichen Darstellung ist aber nichts dran, das wissen die Journalisten. Denn sie haben noch viele weitere Bilder von Amri gesehen. Die Behörden waren Anis Amri auf den Fersen. Wie dicht sie an ihm dran waren, das erzählt diese Folge von BREITSCHEIDPLATZ.

