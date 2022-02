Über 80 Prozent sind "an" und nicht "mit" einer Covid-19-Infektion gestorben

In Deutschland sind laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) im Laufe der Corona-Pandemie mehr als 120.000 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben. Doch sind sie "an" oder "mit" Corona gestorben?

Diese Frage stellen sich bereits seit Beginn der Pandemie viele Menschen. Doch was bedeutet das genau? „An“ Corona sterben heißt in dem Fall: Haben die Coronainfektion und die Folgen der Covid-Erkrankung zum Tod geführt? - „Mit“ Corona sterben hingegen: Waren die Menschen mit Corona-infiziert, sind aber aus einem anderen Grund gestorben.

Das Institut für Pathologie der Uniklinik Aachen hat im April 2020 angefangen, ein Autopsie-Register aufzubauen. Autopsien sind schlussendlich die einzige Möglichkeit, um festzustellen, was bei einem Menschen zum Tod geführt hat. Die ersten Ergebnisse der Studie zeigen ein eindeutiges Ergebnis.

Mit über 1000 untersuchten Fällen, ist es die größte Untersuchung weltweit. Herausgekommen ist, dass bei 86 Prozent der Fälle die Coronainfektion die direkte Todesursache war. Diese Menschen sind also „an“ Corona gestorben. Bei lediglich 14 war Covid-19 nur eine Begleiterkrankung.

Dabei handelt es sich um Daten der ersten drei Corona-Wellen. Mit einer großen Wahrscheinlichkeit ist die Lage bei der Omikron-Variante eine andere. Hier ist davon auszugehen, dass mehr Menschen „mit“ Corona sterben und die Infektion nicht die einzige Ursache für den Tod darstellt. Allerdings ist die Datenlage noch zu gering.

Bei Personen, die wegen der Corona-Infektion gestorben sind, lag es vor allem an den starken Schäden in der Lunge. Man spricht auch von einer diffusen Alveolarschädigung. Alveolar steht dabei für Lungenbläschen, die durch das Virus so sehr kaputt sind, sodass im Blut nur noch sehr wenig Sauerstoff ankommt.

Häufig greift das Coronavirus die Lunge an. Viele können schwerer atmen und der Körper ist mit Sauerstoff unterversorgt. imago images imago images/Shotshop

Durch zu wenig Sauerstoff kommt es dann zu einem Multiorganversagen. Dies war bei den meisten im Körper passiert. Vor allem Patienten, die mehrere Wochen nach den ersten Symptomen überlebt haben, sind dann am Ende an einem Multiorgan-Versagen gestorben.

Deutlich seltener gab es Hinweise auf eine Lungenembolie, also eine gefährliche Verstopfung in der Lunge.

Bei der Bestimmung der Todesfälle wird immer eine Art Ereigniskette erstellt. Wenn ein Patient also an akuter Atemnot gestorben ist, muss die organische Ursache nicht immer auf die großen Schäden in der Lunge zurückzuführen sein, sondern zum Beispiel auf eine Lungenembolie. Es können also mehrere Ursachen für den Tod in Frage kommen, welche zunächst untersucht und nacheinander ausgeschlossen werden müssen.

Im Fall von COVID-19 heißt das: Die meisten Patienten, welche nicht wegen sondern mit Corona gestorben sind hatten Herz-Kreislaufprobleme, die ganz unterschiedliche Ursachen haben können. Zum Teil auch neurologische Ursachen, bei denen noch umstritten ist, ob die als direkte Todesursache durch das Coronavirus gelten sollen.

Das bedeutet konkret: Es gibt durchaus Fälle, bei denen die Corona-Erkrankung durchaus entscheidender war als es im Bericht steht. Darauf weisen auch die Autoren der Studie hin. Denn derzeit zählen beispielsweise neurologische Auffälligkeiten nicht dazu zählen.

Die neue Analyse zeigt ganz klar: Nicht alle Corona-Toten sind wegen der Virusinfektion gestorben, deswegen wird auch immer von Todesfällen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gesprochen. Was jedoch beim Blick auf die Gesamtstudienlage eindeutig ist, dass ein sehr großer Teil der Menschen in Europa (um die 85 Prozent) etwa in direkter Folge an Corona sterben. Das zeigen auch weitere Studien.

Krankenpfleger*innen behandeln auf der Intensivstation der Uniklinik Aachen einen Covid-19 Patienten. Oft brauchen Intensivpatienten eine Maschine, welche die Funktion der Lunge übernimmt und Sauerstoff sowie Kohlenstoffdioxid im Blut austauscht. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa

Auf der anderen Seite gibt es eine Dunkelziffer von Verstorbenen mit Corona, bei denen die Infektion nie festgestellt wurden. Das heißt: Todesfälle, die nicht entdeckt wurden.

Das Register gibt es seit April 2020, recht früh nach Ausbruch der Pandemie. 33 Kliniken – davon sind die allermeisten Uniklinken – haben sich dafür zusammengeschlossen. Es hat den Anspruch möglichst viele Covid-19-Obduktionen abzudecken, was funktioniert hat. 80 bis 90 Prozent aller Obduktionen von Verstorbenen mit einer Corona-Infektion sind in dem Register eingetragen.

Da laut den Autoren der Aachener Studie insgesamt über 1000 Fälle berücksichtigt worden sind, macht das etwa ein Prozent aller Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion aus. Die Auswertung lief dabei bis Oktober 2021.

Damit ist von einer sehr guten Datenbasis auszugehen, die allerdings nur jene Corona-Toten repräsentativ ist, die im Krankenhaus behandelt wurden. Denn nur diese Patienten kommen für eine Obduktion in Frage.

Um die Todesursache einer verstorbenen Person festzustellen, wird ein Autopsie des Leichnams gemacht. Dabei wird die Leiche genau untersucht. imago images /CTK Photo

Das Register und deren Ergebnisse sind wichtig, um das Coronavirus besser zu verstehen. Es ist davon im Herbst und Winter von einer weiteren Krankheitswelle auszugehen, die zwar weniger Menschen betrifft, dennoch Patienten mit einem schweren Corona-Verlauf in Zukunft besser geholfen werden könnte. Die Gründer des Registers erhoffen zukünftig ein noch größeres Register.