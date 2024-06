PISA-Studie zu kreativem Denken: Deutsche Schüler nur Mittelmaß

per Mail teilen

Kreatives Denken gilt als Voraussetzung, um mit Veränderungen umgehen zu können - im Beruf wie im Alltag. Eine Pisa-Sonderauswertung hat analysiert, wie kreativ 15-jährige Schülerinnen und Schüler denken.

Erste PISA-Auswertung zu kreativer Denkfähigkeit

Zum ersten Mal gibt ein PISA-Report Auskunft über die kreative Denkfähigkeit von 15-jährigen Schülern und Schülerinnen am Ende der Pflichtschulzeit. Für die PISA-Studie 2022 waren dazu Daten in 64 Ländern der Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) erhoben worden. Die Ergebnisse zum kreativen Denken haben die Pisa-Macherinnen und -Macher jetzt veröffentlicht.

Bei der Vorstellung des Berichts sagte Pisa-Koordinator Andreas Schleicher, mit dem Aufkommen allgemein verfügbarer künstlicher Intelligenz wie ChatGPT werde es immer wichtiger kreativ denken zu können, weil andere Aufgaben nun technisch gelöst würden. Die Schulen sollten darauf verstärkt Wert darauf legen, die Entwicklung des kreativen Denkens zu fördern.

Kreatives Denken: Deutschland im Mittelfeld bei PISA-Studie

Laut der Studie erzielt Deutschland einen Wert von 33 Punkten und liegt damit gleichauf mit Frankreich, Tschechien und den Niederlanden. Die Spitzenposition belegt Singapur mit 41 Punkten, gefolgt von Korea und Kanada. Die niedrigsten Werte haben Albanien, die Philippinen und Usbekistan mit weniger als 15 Punkten.

Im OECD-Durchschnitt kann einer von zwei 15-Jährigen bei einfachen Aufgaben oder Alltagsproblemen eine originelle und vielfältige Lösung entwickeln. Dabei geht es um neue und vielseitige Ideen, aber auch um das Verbessern von bestehenden Konzepten.

In Deutschland ist jeder vierte besonders kreativ

Die Auswertung der TU München für Deutschland zeigt: immerhin 27 Prozent der 15-Jährigen schneiden beim kreativen Denken so gut ab, dass sie besonders gute Voraussetzungen für die Berufswelt haben. Allerdings sind auch 22 Prozent der Jugendlichen kaum in der Lage, Ideen für einfache visuelle Designs und Darstellungen zu entwickeln oder Lösungen für Probleme zu finden.

Womit die Fähigkeit zum kreativen Denken zusammen hängt

Das Pisa-Forschungsteam erklärt: Wer gut in Mathe, beim Lesen und in Naturwissenschaften ist, dem fällt das kreative Denken offenbar leichter. Denn Bildungssysteme, die beim kreativen Denken gut abschnitten, haben fast immer gute Leistungen in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften erzielt.

Aber der Zusammenhang ist nicht eindeutig - denn etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler, die besonders gut waren im kreativen Denken, haben keine besonderen Leistungen in den drei Kernkompetenzen gezeigt. Damit sind hervorragende schulische Leistungen keine Voraussetzung für besonders kreatives Denken.



Mädchen schneiden beim kreativen Denken besser ab als Jungen

Mädchen schneiden im kreativen Denken deutlich besser ab als Jungen. Das hängt nicht nur an den besseren Leseleistungen von Mädchen. Sie haben insgesamt eine positivere Einstellung zur Kreativität im Allgemeinen und sind phantasievoller und offener für neue Perspektiven.

Schule soll stärker kreatives Denken fördern

Eine klare Aufforderung geht an die Schulen: In jedem Unterrichtsfach sollten Schülerinnen und Schüler Anregungen zum kreativen Denken erhalten.

Gerade in Deutschland sagen Schülerinnen und Schüler mit am seltensten, dass der Unterricht auch auf kreative Lösungen eingeht und auch mit am seltensten, dass ihre Schulen und Lehrkräfte offen sind gegenüber kreativen Ansätzen und kreativem Denken.

Die Leiterin des deutschen Teils der PISA-Studie, Doris Lewalter von der TU München erklärt, dass kreatives Denken in jedem Fach gefördert werden könne. Dazu sollten Lehrkräfte offen seien für unterschiedliche Ideen, Antworten nicht sofort als richtig oder falsch abstempeln würden und auch vermeintlich schiefe Lösungsansätze mit den Heranwachsenden weiterentwickeln.

Mädchen schneiden international beim kreativen Denken deutlich besser ab als Jungen.

Studie zum kreativen Denken erfasst verschiedene Bereiche

Wie das kreative Denken der Schülerinnen und Schüler erfasst wurde, erklärt die stellvertretende Leiterin des PISA National Center in München, Dr. Jennifer Diedrich. Dazu habe es Aufgaben aus verschiedenen Feldern gegeben. Erfasst wurde "zunächst einmal das naturwissenschaftliche Problemlösen, das soziale Problemlösen und dann im Bereich Ausdruck sowohl den visuellen Ausdruck als auch den schriftlichen Ausdruck."

Die Schüler und Schülerinnen sollten Ideen liefern und verbessern

Dabei gab es unterschiedliche Herangehensweisen an Aufgaben. Es kam darauf an, entweder mehrere Ideen zu einem Thema zu liefern oder eine besonders weitreichende Idee.

Eine weitere Aufgabenstellung war das Verbessern einer Idee, die vorgeben wurde. Zum Beispiel ging es in einer Aufgabe aus dem Bereich soziales Problemlösen durch kreatives Denken um das Thema "Rettet die Bienen" und die 15-Jährigen sollten überlegen, wie man auf das Artensterben der Bienen aufmerksam machen kann.

"In der ersten Aufgabe sollten sie drei verschiedene Ideen für Kampagnen auflisten", erklärt Jennifer Diedrich vom deutschen PISA National Center. Dann sei geprüft worden, ob die Ideen Sinn machen und wie sie sich voneinander unterschieden. "Im nächsten Schritt wurde den Jugendlichen dann eine Kampagnenidee vorgegeben und sie sollten diese dann noch weiterentwickeln, sie also noch attraktiver machen für andere Jugendliche."

Dafür hatten die 15-Jährigen 30 Minuten Zeit. Allerdings bearbeiteten sie nicht alle Bereiche, sondern bekamen drei Aufgaben zugelost.

Bei der PISA-Erhebung zu kreativem Denken mussten die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel zum Thema "Rettet die Bienen" Ideen entwickeln, um auf das Artensterben der Bienen aufmerksam machen kann.

Wie bewertet die PISA-Erhebung kreatives Denken?

Das Auswerten der Aufgaben zum kreativen Denken war - anders als bei den Aufgaben zur Mathematik beispielsweise - nicht ganz einfach. Deshalb wurden die Antworten von Menschen gelesen, die anhand eines Schemas bewerten konnten, ob eine Aufgabe ein oder zwei Punkte verdient hat.

So wurde zum Beispiel geschaut, ob die Antwort international häufig oder selten genannt wurde. Eine häufige Idee war zum Beispiel, "dass man Plakate gestaltet und eine seltenere, dass man für eine Influencer-Kampagne noch diesen oder jenen Star gewinnt", sagt Psychologin Diedrich.

Wichtig sei: Die Bewertung, ob die Antworten eher naheliegend oder originell seien, basiere auf internationalen Vorstudien basieren. Dazu schauten die Entwicklerinnen und Entwickler , in welchen Feldern die Jugendlichen Ideen beispielsweise zum Thema "Rettet die Bienen" liefern. Außerdem wurde mit Fragebögen erfasst, wie kreativ oder offen gegenüber kreativen Ideen sich die Jugendlichen selbst einschätzen. Das wurden auch Eltern und Schulleitungen gefragt.

Lebenslanges Lernen: In Alternativen denken können

Psychologin Diedrich hält es für sinnvoll, die Fähigkeit zum kreativen Denken bei Jugendlichen durch die internationale Schulleistungsstudie PISA zu erfassen. Denn "es ist für alle wichtig, dass man sich nicht nur auf eine richtige Lösung fokussiert, sondern auch bereit ist, Alternativen zu sehen. Das ist eine Kompetenz, die man fürs lebenslange Leben einfach braucht."