Papageien bestehen den Marshmallow-Test

Die Disziplinargesellschaft ist in der Viruskrise mit Macht zurück – ja, buchstäblich mit der Macht. Wer Widerstand leisten möchte gegen die Corona-Politik, muss deshalb nur Disziplinlosigkeit demonstrieren. Denn Solidarität ist in der Viruskrise auch eine Frage der Selbstkontrolle. Normalität bekommt nur, wer Normen befolgt. Hat sich unser Verhältnis zur Disziplin dadurch verändert? Eine Diskussion zu den 21. Internationalen Schillertagen am Nationaltheater Mannheim. Dietrich Brants diskutiert mit Prof. Dr. Ute Frevert – Historikerin, Prof. Dr. Thomas Macho – Kulturwissenschaftler, Prof. Dr. Armin Nassehi - Soziologe mehr...