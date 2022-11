Gehirn reagiert auch unter Narkose auf Geräusche

Schmerzempfinden entsteht im Gehirn. Ausgelöst wird es dort durch Signale, die von der Schmerzquelle im Körper über Nervenbahnen an das Hirn übertragen werden. Narkosemittel können diese Übertragung hemmen, indem sie bestimmte Rezeptoren in den Nervenbahnen beeinflussen. Bei einer lokalen Betäubung geschieht dies am Ort der Verletzung selbst. Bei einer Vollnarkose hingegen werden nicht nur einzelne Nervenstränge, sondern das gesamte Nervensystem inklusive Gehirn beeinflusst.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa Marijan Murat

Viele Medikamente können eingesetzt werden, um eine Bewusstlosigkeit herbeizuführen. Dazu zählen zum Beispiel Propofol oder Diazepam.