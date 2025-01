Edwin Hubble und die Vermessung des Universums

Edwin Hubble wurde am 20. November 1889 in der Kleinstadt „Marshfield“ im mittleren Westen der USA geboren. Als Sohn eines Geschäftsmanns und als einer von sieben Geschwistern hielt er sich am liebsten draußen auf. Er war, wie man so schön sagt, ein Raubein.

Auch wenn er selten bis nie beim Lernen gesehen wurde, bewies er in der Schule Talent: Mit nur elf Jahren saß er schon in der achten Klasse. Er war zwei oder sogar drei Jahre jünger als seine Mitschüler, gehörte aber trotzdem zu den Besten seiner Stufe. Seine Statur und sein natürliches Talent für alles Sportliche führten außerdem dazu, dass er bald als Sport-Star der Schule gefeiert wurde.

Auf der Feier nach seinem Highschool Abschluss verlieh ihm der Schulleiter ein Stipendium für die Universität von Chicago. Dort hat er Mathematik, Astronomie und Philosophie studiert, unter anderem als Assistent des Nobelpreisträgers Robert Millikan.

Nach seinem Abschluss in Chicago bewarb sich Hubble erfolgreich auf eines der begehrten „Rhodes“-Stipendien und zieht ins englische Oxford, um Jura zu studieren und damit dem Willen seines Vaters gerecht zu werden. Als dieser drei Jahre später starb, kehrte der mittlerweile 24-jährige Edwin zurück in die USA, um sich um seine Mutter und seine Geschwister zu kümmern. Doch anstatt als Anwalt zu arbeiten, unterrichtete er an der New Albany Highschool Mathematik, Physik und Spanisch – und gab als Basketballcoach sein Talent an die nächste Generation weiter.

Obwohl er so beliebt bei seinen Schülern war, dass die ihm sogar ihr Jahrgangsheft widmeten, hielt es Hubble nur ein Jahr in der Kleinstadt aus. Mit der Unterstützung seines ehemaligen Professors kehrte er zurück an die Universität von Chicago, um seinen Traum zu verwirklichen und endlich als Astronom zu arbeiten.

Edwin Hubble, der Entdecker der Expansion des Universums, im Observatorium. Später wurde das Hubble-Weltraumteleskop nach ihm benannt, das seit 1990 im Einsatz ist. IMAGO Heritage Images

