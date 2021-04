Immer wieder gibt es Meldungen, dass vollständig Geimpfte positiv auf Corona getestet wurden. Zuletzt in einem Freiburger Pflegeheim. Wie kann das sein? Wissenschaftsredakteurin Franziska Ehrenfeld antwortet.

Der Schutz vor einer Erkrankung – also einer Infektion mit Symptomen – liegt je nach Impfstoff etwa bei 80 bis 90 Prozent. Imago imago images/Fotostand

Sind Geimpfte, die sich mit Corona infizieren, nur seltene Ausnahmen?

Dass sich Geimpfte mit Corona infizieren, ist gar nicht so ungewöhnlich. Der Schutz vor einer Erkrankung – also einer Infektion mit Symptomen – liegt je nach Impfstoff etwa bei 80 bis 90 Prozent. Gegen asymptomatische Infektionen ist der Schutz aber grundsätzlich niedriger. Es kann also durchaus vorkommen, dass Geimpfte positiv getestet werden. Die haben dann aber in der Regel nur ganz milde Verläufe und das ist ja das Wichtigste. Vor schweren Verläufen schützen alle Impfstoffe nach wie vor sehr gut.

Wie hoch ist die Infektionsgefahr durch eine infizierte, aber geimpfte Person?

Im Allgemeinen ist das Risiko deutlich gemindert. Welche Gefahr im Einzelnen von einer geimpften infizierten Person für eine andere ausgeht, kann man aber so pauschal nicht beantworten. Das hängt zum Beispiel davon ab, wie hoch die Viruslast bei der infizierten Person wirklich ist, ob die andere Person geimpft ist und unter welchen Umständen sich die zwei Menschen wie nahe kommen.

Die Viruslast der infizierten Person, ob die andere Person geimpft ist und unter welchen Umständen sich die zwei Menschen wie nahe kommen, spielen eine Rolle bei der Corona-Ansteckung. Imago imago images/Westend61

Sind Lockerungen für Geimpfte aus wissenschaftlicher Sicht vertretbar?

Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass Geimpfte andere anstecken, aber das Risiko ist schon ziemlich gering. Wenn sich eine geimpfte Person infizieren sollte, dann ist die Viruslast wohl deutlich niedriger als ohne Impfung und sie hält auch nicht so lange an. Das RKI sagt deshalb jetzt, dass Geimpfte wohl "keine wesentliche Rolle" mehr für die Pandemie spielen. Es schreibt aber auch, dass das Übertragungsrisiko nicht null ist und Geimpfte deshalb trotzdem Maske tragen, Abstand halten und auf Hygiene achten sollen.

Wäre es vertretbar, wenn geimpfte Bewohner*innen eines Pflegeheims keine Masken mehr tragen?

Wenn im Pflegeheim wirklich alle vollständig geimpft sind – also auch das Pflegepersonal – dann ist das Infektionsrisiko sehr gering. Das Risiko für einen schweren Verlauf ist nochmal deutlich geringer. Von daher sehe ich unter diesen Umständen kein gesundheitliches Problem darin, die Masken auch mal abzunehmen. Die Menschen dort sind ja unter sich und wenn das Pflegepersonal geimpft ist, tragen auch sie vermutlich keine Infektionen ein. Wenn doch, ist von milden Verläufen auszugehen. Etwas ganz anderes wäre es, maskenfrei in den Supermarkt zu gehen. Das sollte man natürlich nicht tun, weil da auch viele Ungeimpfte unterwegs sind und sich das Virus dementsprechend leichter verbreiten kann.