Die Zahl antibiotikaresistenter Keime nimmt zu. Eine neue Studie zeigt: Immer mehr Menschen könnten daran sterben.

Einer neuen Studie zufolge könnten bis 2050 weltweit mehr als 39 Millionen Menschen an antibiotikaresistenten Keimen sterben, so die Modellberechnungen. Sie zeigen auch: Wird schnell gehandelt, könnten Millionen von Menschenleben gerettet werden.

Sterben immer mehr Menschen durch antibiotikaresistente Keime?

Seit 1990 ist die Zahl der Todesfälle durch antibiotikaresistente Keime weltweit pro Jahr laut Studie leicht angestiegen, von gut einer Million auf etwa 1,14 Millionen. Auf die Gesamtbevölkerung, die in der Zeit deutlich angestiegen ist, bedeutet das aber weniger Todesfälle: Statt circa 20 Todesfälle auf 100.000 Menschen sind es heute weniger als 15.

Das klingt erstmal nach einer guten Nachricht. Schaut man aber auf die Altersgruppen, wird klar, die Zahlen unterscheiden sich je nach Altersgruppe stark. Bei Kleinkindern konnte die Zahl der Todesfälle halbiert werden. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Gesundheitsversorgung von Kindern insgesamt weltweit besser geworden ist und nicht speziell die Behandlung von Infektionen mit resistenten Keimen.

Bei älteren Menschen ist die Zahl der Todesfälle dagegen um 80 Prozent gestiegen. Hier sind die resistenten Keime tatsächlich das Problem. Wird dagegen nichts unternommen, wird die Zahl vermutlich weiter steigen und wahrscheinlich auch immer schneller, weil es immer mehr resistente Keime gibt. Am schlimmsten betroffen sind Nord- und das tropische Lateinamerika, Süd- und Südostasien und Westafrika, aber auch bei uns sind diese Keime ein Problem.

Wie entstehen anitibiotikaresistente Keime?

Resistenzen entstehen durch normale Evolution der Keime: Kommen die Bakterien mit dem Antibiotikum in Kontakt, sterben die meisten, manche aber vielleicht aus irgendeinem Grund nicht so schnell. Die haben die größte Chance, sich noch zu teilen, also fortzupflanzen. In der nächsten Generation gibt es dann vielleicht Bakterien, die noch besser mit dem Antibiotikum umgehen können. Überlebt eine Kolonie lange genug, kann sie so eine Resistenz entwickeln.

Aber dieser Tendenz zu immer mehr antibiotikaresistenten Keimen kann entgegengewirkt werden. Das Hauptproblem ist derzeit, dass sehr viele Antibiotika eingesetzt werden. So gibt es mehr Möglichkeiten für die Keime, eine Resistenz zu entwickeln als es eigentlich müsste und der Prozess beschleunigt sich.

In Betrieben mit Massentierhaltung werden oft Antibiotika eingesetzt. Aber auch in der Humanmedizin ist das der Fall. IMAGO diebildwerft

An dieser Entwicklung gibt es keinen Hauptschuldigen. Oft wird gerade die Tiermedizin verantwortlich gemacht, aber auch in der Humanmedizin werden zu viele Antibiotika eingesetzt, heißt es. Dieser Umgang hat sich aber über Jahrzehnte so entwickelt und muss grundsätzlich überarbeitet werden.

Was kann gegen die steigende Antibiotikaresistenz getan werden?

Neue Richtlinien könnten dabei helfen, festzulegen, wie mit den bisherigen Antibiotika besser umgegangen werden kann, sagen die Studienautoren. Darüber hinaus sollte der Zugang zu Medikamenten und die Gesundheitsversorgung allgemein verbessert werden.

Da, wo das Risiko am größten ist, dass Resistenzen entstehen – das sind zum Beispiel Massentierbetriebe, aber auch Krankenhäuser – kann eine bessere Hygiene Infektionen und damit auch den Einsatz von Antibiotika vermeiden. Eine Hand- oder Oberflächendesinfektion ist viel aggressiver als ein Antibiotikum. Dagegen können Baterien keine Resistenzen entwickeln. Je mehr Bakterien so bereits abgetötet werden, desto geringer ist die Gefahr einer Infektion.

Eine Immunisierung durch Impfung hilft dabei, dass Infektionen sich weniger verbreiten. Es müssen weniger Antibiotika eingesetzt werden und weniger Keime entwickeln eine Antibiotikaresistenz. IMAGO Zoonar II

Auch Impfungen können helfen, indem sie die Gesamtzahl der Ansteckungen verringern. Weniger Infektionen bedeuten dann weniger Einsatz von Antibiotika und damit weniger Bildung von Resistenzen. Und Impfungen können auch vor resistenten Erregern schützen.

Können nicht einfach neue Antibiotika auf den Markt kommen?

Die Entwicklung neuer Antibiotika dauert sehr lange und ist sehr teuer. Für ein Unternehmen ist das unattraktiv. Denn neue Antibiotika, gegen die es keine Resistenzen gibt, werden als Reserveantibiotika eingesetzt, wenn nichts anderes mehr hilft. Im besten Fall wird es also kaum eingesetzt. Ein Unternehmen muss dann also Milliarden in die Entwicklung eines Medikaments stecken, dass dann am Ende so gut wie nie eingesetzt wird.

Hoffnungen werden auch in sogenannte Bakteriophagen gelegt. Das sind Viren, die Bakterien befallen, aber für uns unschädlich sind. Bei uns werden sie allerdings bisher nur in klinischen Studien eingesetzt.

Was ist bei der Einnahme von Antibiotika zu beachten?

Sollte man Antibiotika einnehmen, dann ist es wichtig, diese auch bis zum Ende, also bis zum vollständigen Auskurieren der Infektion, einzunehmen. Denn ansonsten können Keime überleben, die das Antibiotikum nun kennen und dieses „überlebt“ haben. Auch hieraus könnte sich wieder eine Resistenz entwickeln.