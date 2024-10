Der Cannstatter Wasen und das Münchner Oktoberfest locken jedes Jahr Millionen Besucher an – und der Alkohol fließt in Strömen. Während viele, auch Politiker, das als „gelebtes Brauchtum“ bezeichnen, schlagen Mediziner Alarm: Alkoholmissbrauch verursacht enorme gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schäden. Und doch ist der Umgang mit Alkohol in Deutschland so liberal wie fast nirgendwo in Europa. Schon 14-Jährige dürfen in Begleitung ihrer Eltern trinken. Brauchen wir strengere Regeln?

Zu Gast bei Florian Weber sind Landwirtschafts- und Verbraucherschutzminister Peter Hauk, CDU, Brauereibesitzer Gottfried Härle, die trockene Alkoholikerin Beate Vorberg und der Stuttgarter Suchtmediziner Maurice Cabanis.