Die Babyboomer gehen in Rente – wer soll die Arbeit machen?

Krystyna Artiushenko, hat in der Ukraine Medizin studiert. Ihr fehlen nur noch 4 Monate zum Abschluss. Seit 2,5 Jahren wartet sie auf die Anerkennung ihres Studiums. Statt als Ärztin arbeitet sie als Hilfskraft in der Pflege, obwohl Ärzte in Deutschland dringend gebraucht werden.

Auch für Langzeitarbeitslose wie Wassili ist der Weg zurück ins Arbeitsleben steinig. Nach Jahren der Arbeitslosigkeit und einigen gescheiterten Versuchen, hat er jetzt endlich einen Job begonnen. Dabei sucht Deutschland Arbeitskräfte.

Warum ist es trotzdem für Langzeitarbeitslose so schwer wieder eine Arbeit zu finden? Warum scheitert der Einstieg in den Arbeitsmarkt so oft?