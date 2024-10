Jürgen Rose arbeitet seit über 30 Jahren in sehr unterschiedlichen Funktionen beim SDR und SWR: Redakteur, Moderator, Reporter, Videojournalist. Soziale Themen liegen ihm besonders am Herzen. 2013 sorgte er mit einem ARD-Film bundesweit für Schlagzeilen. In der Dokumentation "Hungerlohn am Fließband" schlüpfte er in die Rolle eines Werkvertragsmitarbeiters. Für diese Recherche wurde er mit dem "Willi-Bleicher-Preis" ausgezeichnet. 2018 bekam er den "Caritas Journalistenpreis" für den ARD-Film "Pflege - hilft denn keiner?". 2019 den "Bremer Fernsehpreis" in Zusammenarbeit mit der "SWR Recherche-Unit" für den Nachweis, dass die Jobbörse der Agentur für Arbeit von Datenhändlern unterwandert ist.

Neben dem SWR ...

... radelt Jürgen Rose mit dem Fahrrad ans Nordkap, läuft zu Fuß über die Alpen oder fährt mit dem Motorrad nach Sizilien.