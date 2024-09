Kann man noch guten Gewissens Thunfisch  essen?

Eine der gängigsten Fangmethoden ist aktuell der Ringwaden-Fang in Kombination mit Lockbojen. Dabei suchen die Tiere unter den ausgesetzten Bojen Schutz und werden im Anschluss in großen Ringnetzen eingefangen. Neben den Thunfischen landen bei dieser Methode jedoch auch ungewollt andere Meeresmitbewohner in den Netzen. Diese können aus den Netzen nicht entkommen und verenden in der Regel.

Eine weitere, weit verbreitete Art Thunfisch zu fangen, ist die Langleinen-Fischerei. Dabei werden im Gewässer über mehrere Kilometer Leinen aufgespannt. Problem ist auch bei dieser Methode der hohe Beifang. Außerdem ist das Langleinen-Fischen sehr schädlich für den Meeresboden und kann beispielsweise Korallenriffe vernichten.

Bis 2002 noch wurde Thunfisch mit Treibnetzen gefischt. Das hat allerdings für eine regelrechte Leerfischung der Meere gesorgt und wird seither nicht mehr praktiziert wird.

Nachhaltige Fischerei: Die Pole-and-Line-Technik

Eine selektive und nachhaltige Methode Thunfisch zu fangen ist die Pole-and-Line-Technik. Julius Palmer führt das Unternehmen „Followfood“ und kennt sich mit der Technik aus: Dabei würden die Thunfische an der Ladefläche des Schiffes mit klassischen Handangeln und im Fünf-Sekunden-Takt aus dem Gewässer gelockt. Durch diese Technik gebe es keinerlei Beifang.

Dank der Pole-and-Line-Technik könne außerdem auf einige Produktionsschritte und Transportwege verzichtet werden: Der Fisch werde nach dem Fang nämlich direkt in die Produktion transportiert, verarbeitet und eingedost.