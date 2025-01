Fleischkiechelscha mit Stampes und Erwes un Mohrde

Portionen: 4

Zubereitung der Fleischkiechelscha

Zutaten:

500 g Hackfleisch (gemischt)

1 altes Brötchen

100 ml Milch

1 Ei

1/2 Bund Petersilie

1 TL Senf

1 Zwiebel

2 EL Butter

Butterschmalz zum Anbraten

Salz, Pfeffer

Das Brötchen in kleine Würfel schneiden und in der Milch einweichen.

Zwiebel schälen und in kleine Würfeln schneiden. Petersilie fein hacken und mit den Zwiebelwürfeln in einer Pfanne mit der Butter dünsten. Mischung abkühlen lassen.

Das Hackfleisch mit dem Ei, Senf und der Zwiebel-Petersillien-Mischung in eine Schüssel geben. Die eingeweichten Brötchenwürfel etwas ausdrücken und ebenfalls zum Hackfleisch geben.

Alles gut miteinander vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Aus der Masse sechs bis acht Frikadellen formen und diese in Butterschmalz bei mittlerer Hitze von beiden Seiten schön knusprig anbraten.

Tipp: Falls die Hackfleischmasse zu feucht ist, einfach etwas Semmel- oder Pankobrösel hinzufügen

Tipp: Durch das Andünsten der Zwiebelwürfel verliert die Zwiebel etwas von dem bissigen Zwiebelgeschmack und das Gesamtaroma entfaltet sich mehr.

Zubereitung des Stampes

Zutaten:

1 kg Kartoffeln (mehlig kochend)

200 ml Milch

100 ml Sahne

5 EL Butter

Salz

Muskatnuss

Kartoffeln schälen, halbieren und in Salzwasser weichkochen. Danach das Wasser abgießen und die Kartoffeln noch etwas im Topf ausdampfen lassen.

Milch und Sahne in einem Koch erwärmen. Die Butter zu den Kartoffeln geben und mit dem Stampfer zerdrücken. Die Milch-Sahne-Mischung nach und nach dazugeben und mit einem Schneebesen verrühren. Je nach gewünschter Konsistenz muss nicht die gesamte Sahne-Milch-Mischung dazugegeben werden. Mit Salz und frisch geriebenem Muskat abschmecken.

Tipp: Durch das Ausdampfen im Topf verlieren die Kartoffeln durch die Restwärme noch an Wasser und der Geschmack wird intensiver bzw. verwässert nicht so sehr

Tipp: Die Milch und Sahne vor dem Hinzufügen erwärmen, damit die Temperatur nicht abfällt und das Püree klebrig wird

Zubereitung von Erwes un Mohrde

Zutaten:

5-6 Möhren

1 EL Butter

1 EL brauner Zucker

100 ml Gemüsebrühe

100 g TK-Erbsen

Möhren in Scheiben schneiden. Butter in einer Pfanne schmelzen. Zucker dazugeben und etwas karamellisieren lassen. Möhren in die Pfanne geben und gut durchschwenken. Mit der Brühe ablöschen und das Ganze einreduzieren lassen. Erbsen dazugeben und nochmals etwas Butter dazugeben. Am Ende mit etwas Salz abschmecken.

Übersicht aller SWR Rezepte