Landesschau Baden-Württemberg vom 14.2.2024

Er ist der „Hans Gruber“ aus „Der Bergdoktor“. Seit 2008 gehört Heiko Ruprecht als TV-Bruder von Bergdoktor Hans Sigl zum festen Team der beliebten Fernsehserie. Aufgewachsen ist der gebürtige Friedrichshafener in Lindau. Schon damals spielte er Theater und merkte, dass er auf die Bühne gehört. Vom Theater schaffte er den Sprung ins Fernsehen. Engagements in „Soko“, „Derrick“, „Die Rosenheimcops“ und vielen anderen machte ihn bekannt. Nun steht er bis zum 9. März in Stuttgart in „Die Tanzstunde“ im Alten Schauspielhaus auf der Bühne. Aus diesem Anlass verrät er im Studio, wie es sich anfühlt, einen autistischen Professor zu spielen, was ihn mit Stuttgart verbindet und warum er sich auch schon auf die Bergdoktor-Dreharbeiten ab Mai freut.