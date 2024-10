Mit seinem restaurierten Traktor samt Wohnwagen fährt Ottmar Müller am 3. Mai von Dörzbach-Leibach bis nach Norwegen. Sein Ziel: das Nordkap. Für sein Abenteuer sucht er über eine Zeitungsannonce zwei Weggefährten und findet sie in Karl Mack und Bernhard Gaab. Ottmar Müller hat einen besonderen Wunsch mit im Gepäck, er möchte mit seinem Tenorhorn am nördlichsten Zipfel Europas „Il Silenzio“ spielen. Mit rund 20 km/h erreichen die Abenteurer schließlich ihr Ziel. In der Landesschau erzählen die drei Hohenloher von ihren Erlebnissen und warum ihnen das Reisen mit Traktor, Tür und Tor geöffnet hat.