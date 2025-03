Räumungsverkauf im Einzelhandel

Steffen Sigg ist Räumungsverkäufer in Familientradition. Dabei organisiert er mit Einzelhändlern einen Schlussverkauf, um das zu retten, was noch zu retten ist. Sein Auftrag: das Traditionsgeschäft Maute & Benger in der Stuttgarter Innenstadt zu räumen. Das Wäschegeschäft muss nach 180 Jahren schließen. Für Sigg ein Großauftrag. Dagegen ist der Schlussverkauf im Triangolo in Filderstadt zwar kleiner – die Aufgabe aber sehr ähnlich. Nach 26 Jahren muss auch die Inhaberin des Haushaltswarengeschäfts ihre Türen endgültig schließen. Hier versuchen Sigg und seine Kollegen noch einmal für richtig Umsatz zu sorgen, damit weder Waren noch Schulden übrig bleiben.