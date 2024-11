In die Magengrube

Ulrich sabotiert auch weiterhin Beas Arbeit in der Destille! Diesmal hat er nicht die Maische ausgekippt, dafür aber das Wasser abgestellt, und Bea ist gezwungen, auch den nächsten Brand wieder abmelden. Der Zorn steht ihr ins Gesicht geschrieben, weil sie weiß, dass sie auch diesmal keine Beweise für Ulis Sabotage hat. Aber das ist nicht der erste Kampf, den Bea mit dem jungen Zimmermann zu kämpfen hat und wahrscheinlich wird es auch nicht ihr letzter sein.

Andreas versucht so viel Zeit wie möglich bei Eva im Krankenhaus zu sein und ihr beizustehen, während sie auf die erste Chemo wartet. Beide haben fürchterliche Angst vor dem was kommt. Kati, die mit Bernd in Urlaub war, hat von all dem noch gar keine Ahnung und erfährt erst von Monique vom Zustand ihrer Tochter.

Hermann macht sich Sorgen um Celine, die ständig Überstunden macht, nur noch rennend unterwegs ist und kaum etwas isst. Doch die junge Ärztin beruhigt ihn, alles sei gut, er muss sich keine Gedanken machen. Bis sie selbst feststellt, dass Hermann vielleicht doch ein bisschen Recht hat mit seiner Sorge.