Völlig aufgelöst erscheint Lioba auf dem Hof! Sie hat eine fürchterliche Vorahnung und muss jetzt, da die Raunächte bevor- und die Türen zur Anderswelt weit offenstehen, die bösen Mächte vom Fallerhof unbedingt fernhalten! Unterdessen sind in der Klinik Evas Untersuchungen abgeschlossen und Dr. Schröder hat keine guten Nachrichten für Eva und Andreas. Eva ist an einer akuten Form der Leukämie erkrankt!

Bea ist noch immer misstrauisch Manuel gegenüber, als er nach seinem kurzen Aufenthalt in Berlin wieder in Schönwald auftaucht. Jeder kann ihre ablehnende Haltung ihm gegenüber deutlich erkennen und sie selbst kann diese Situation kaum noch ertragen. Bea sucht das Gespräch mit Manuel und erfährt, warum er so plötzlich nach Schönwald ziehen möchte und auch, warum er sie damals wirklich im Stich gelassen hat.