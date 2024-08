Bund fürs Leben

per Mail teilen

Bea hat keine Ahnung, wie sie damit umgehen soll, dass Manuel zur Hochzeit kommt und mit ihr unter einem Dach wohnen soll. Jenny hat von dem ganzen Drama um Beas Verbindung zu ihrem leiblichen Vater keine Ahnung. Doch nicht nur Bea teilt mit Manuel ein Geheimnis.

Matteo Wenzel Faller wird getauft und die kirchliche Hochzeit von Jenny und Sebastian findet in der Kapelle des Fallerhofs statt. Ein glückliches Fest mit großen Geschenken und noch größeren Wünschen. Doch Familienfeste bergen auch immer wieder einige Hürden. Auch größere!

Unterdessen gibt es zu Carlottas Klassenfahrt sehr unterschiedliche Meinungen. Während Andreas unerwartet großen Gefallen daran findet, was sicher auch an Lissys Begleitung liegt, möchte Carlotta abgeholt werden. Am besten sofort!