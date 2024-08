Ungebetener Gast

per Mail teilen

In der gemischten WG im Gesindehaus knirscht es gewaltig. Spätestens als Kati Franzens heilige Küche kapert ist den Onkels klar, dass sie die nervige Nichte so schnell wohl nicht mehr loswerden! Während Heinz zu seiner Claudia flüchtet, ist Franz so verzweifelt, dass er „seiner“ Margarethe eine gemeinsame Nacht anbietet.

Jenny freut sich sehr, als Manuel ihr zusagt, zum Hochzeitsfest zu kommen. Ganz anders ihre Mutter, die von Manuels bevorstehendem Besuch ziemlich aus der Fassung gebracht wird. Bea beichtet Eva den pikanten Grund.

Carlotta hat null Bock auf die Klassenfahrt. Erstens mag sie den Begleitlehrer nicht, und zweitens würde sie ja das Hochzeitsfest von Sebastian und Jenny verpassen. Als Carlottas Klassenfahrt dann auszufallen droht, lässt Lissy ihren Charme spielen und ködert Andreas als Begleiter. Für Carlotta die uncoolste aller Möglichkeiten.