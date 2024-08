per Mail teilen

Entgegen Sebastians gut gemeintem Rat kürzer zu treten, arbeitet Jenny auf dem Hof wie gewohnt weiter. Sie scheut sich weder vor großen Kisten für den Hofladen noch vor schweren Schubkarren. Sie ist schließlich schwanger und nicht krank! Doch dann rammt sie sich aus Versehen den Griff der Schubkarre in den Bauch und landet im Krankenhaus.

Die Tatsache, dass Irene Mauz wieder in einem von Beas Apartments wohnt, bringt Hermann emotional aus der Fassung. Diesmal will sie wohl sogar länger bleiben! Von Albert angestachelt fürchtet Hermann Schlimmes! Was, wenn diese Frau tatsächlich eine Betrügerin ist und er einer ähnlichen Masche aufsitzt wie sein Bruder Franz?

Carlotta hat sich in den Kopf gesetzt, an einer Casting-Show für Kinder im Fernsehen teilzunehmen. Eva ist beeindruckt, als sie davon erfährt – aber klar ist auch, dass sie das ihrer Tochter auf keinen Fall erlauben wird. Allerdings müssten bei ihr sofort die Alarmglocken läuten, als Carlotta ihr Nein zur Show so widerstandslos akzeptiert.