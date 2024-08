Dampf im Kessel

per Mail teilen

Ulrich Zimmermann kommt nicht damit klar, dass sein Vater Bea die Destille geschenkt hat. Schließlich ist das alles einmal sein Erbe! Um der Fallerin eins auszuwischen, und die Schenkung zu verhindern, manipuliert er die Destille. Während Bea den nächsten Brand ansetzt, kommt es zu einer Explosion!

So gut gelaunt Hermann die letzte Zeit auch war, so trübsinnig ist er jetzt. Der Grund dafür ist, dass sein „Bawettchen“ plötzlich den Kontakt zu ihm abgebrochen hat. Albert, der Einzige, der von dem Kontakt zu der Frau weiß, ist sicher, dass sein Opa einer Betrügerin aufgesessen ist.

Leni will die Leitung des Hofladens übernehmen, da Jenny in der letzten Zeit ständig übel ist. Und obwohl die Landfrau sich alle Mühe gibt, die Hofladenmacht an sich zu reißen, weigert Jenny sich standhaft, ihr den Laden zu überlassen.