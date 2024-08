Verlockungen

Was für ein Trouble! Die Stimmung zwischen Alberts Großeltern ist noch immer an einem galaktischen Tiefpunkt. Aber auch bei Sebastian herrscht dicke Luft mit seiner Liebsten. Albert kann sich beim besten Willen nicht erklären, warum um ihn herum überall der Haussegen schief hängt. Dass die Gründe für beide „Familientiefs“ unmittelbar zusammenhängen, kann der junge Guiton nicht ahnen – bis er von Sebastian Details erfährt. Albert ist geschockt – und zutiefst gekränkt.

Normalerweise kommt man an Frau Heilert nicht so einfach vorbei zum Bürgermeister. Schon gar nicht ohne Termin. Für den smarten Dr. Schröder macht die Vorzimmerdame allerdings gerne eine Ausnahme. Zusammen mit Lissy macht sie dem Herrn Doktor Schönwald so schmackhaft, dass er gar nicht anders kann, als sich im Ort niederzulassen. Die Damen sind so hingerissen von ihm, dass sie noch nicht einmal nach dem Grund seines Besuchs beim Bürgermeister gefragt haben…

Eva und Andreas steht der erste Schulelternabend von Carlotta bevor. Während Eva am liebsten auf einen Abend auf Kinderstühlchen verzichten könnte, möchte Andreas jedoch unbedingt, dass sie beide zusammen dort auftauchen. Und da Kati nur zu gerne bereit ist, den Abend mit ihrem Lottchen zu verbringen, steht dem auch nichts im Wege. Doch dann hat Kati plötzlich etwas Besseres vor, vergisst ihre Enkelin und bringt deren Eltern ganz schön in die Bredouille.