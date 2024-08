Der Knaller

per Mail teilen

Zugeben würde er es nicht, aber Uli Zimmermann ist vor der anstehenden Kommandantenwahl echt nervös. Er spürt, dass er angezählt ist. Um jedoch sicher zu gehen, dass die nächste Amtszeit trotzdem für ihn klargeht, feilt er zusammen mit Jürgen an einem entsprechenden Plan. Und während Uli und Jürgen mal wieder hintenrum taktieren, trifft sich im Löwen eine andere Fraktion – ebenfalls mit einem klaren Ziel: Der unsägliche Ulrich muss verhindert werden und der intrigante Jürgen am besten gleich mit!

Hermann steht von einem Rätsel: Er hat seinen Bruder Franz mit dem typischen, siegesgewissen Grinsen aus dem Rathaus kommen sehen. Hermann ist sich sicher, dass sein windiger Bruder wieder irgendetwas ausbrütet. Feststeht: Wenn Franz so aus dem Rathaus kommt, steckt Bernhard mit ihm unter einer Decke! Hermann macht sich auf Spurensuche und wünscht, dass ihm das, was kommt, erspart geblieben wäre!

Klavierspielen findet Carlotta eigentlich gar nicht so toll. Jedenfalls nicht so, wie ihre Oma Kati es findet. Und während die ihrer heimlichen Leidenschaft am Piano frönt, baut sich das Lottchen ihr Traum-Instrument einfach selbst. Dem einen zur Freud, den anderen zum Leid!