Trübe Sicht

Herr Weiss hat den Eindruck, als wäre Frau Heilert in der letzten Zeit anders. Verwirrt scheint sie zu sein, seine Kollegin. Auch der Bürgermeister stellt fest, dass seiner Vorzimmerdame in der letzten Zeit gravierende Fehler unterlaufen. Aber warum passiert der sonst so gewissenhaften Claudia Heilert so etwas? Bernhard macht sich wirklich Sorgen und behält die Situation und seine Sekretärin im Auge.

Dass Karl und Lioba – nicht nur was den Wald angeht – unterschiedliche Vorstellungen haben, ist bekannt. Nun ist Karl Faller aber eindeutig übers Ziel hinaus geschossen: Ohne ihre Zustimmung hat Karl tatsächlich zwei von Liobas Bäumen gefällt. Das geht auf jeden Fall zu weit – Borkenkäfer hin oder her. Karl braucht einen Denkzettel, den er nicht so schnell vergisst. Und dann kommt alles ganz anders.

Nachdem Franz bereits dabei ist, seine Memoiren unter die Leute zu bringen, hinkt Hermann mit seinem Werk mächtig hinterher. Sauer auf seinen Bruder und beleidigt, dass der ihn in seinem Werk überhaupt nicht erwähnt hat, nimmt Hermann sein eigenes Manuskript nochmal komplett auseinander. Dass der Bruderzwist nun auch noch schriftlich ausgetragen wird, bringt Johanna auf die Palme!