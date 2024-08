Plagegeister

per Mail teilen

Albert und Karl durchstreifen den Fallerwald, um die vom Borkenkäfer befallenen Bäume zu kennzeichnen. Das sind die nächsten, die gefällt werden müssen. Lioba, die den beiden unterwegs begegnet, beobachtet sie argwöhnisch. Im Gegensatz zum Fallerbauern hält Lioba nämlich überhaupt nichts davon, dem Borkenkäfer den Kampf anzusagen. Und deshalb bleiben ihre Bäume stehen. Mit oder ohne Borkenkäfer.

Franz sorgt wieder einmal für eine Überraschung. So lockt er Johanna ins Gesindehaus, wo auch Heinz schon mit Spannung auf das wartet, woraus sein Bruder die ganze Zeit ein Geheimnis macht. Schneller als die beiden schauen können halten sie jeweils ein Exemplar von Franzens Memoiren in Händen. Und während Franz seine Begeisterung über sich selbst kaum im Zaum halten kann, wagen Heinz und Johanna kaum etwas zu sagen. Aus Verblüffung, aber ein wenig auch aus ängstlicher Vorahnung…

Bea weiß, wie sehr Tayo unter seiner momentanen Ausbildung leidet. Und sie hat mitbekommen, wie groß seine Freude am Kochen ist. Warum sollte Tayo also nicht Koch statt Mechaniker werden? Bea wäre nicht Bea, würde sie hier nicht gleich ihre Kontakte spielen lassen, nämlich die über Eva direkt in den Löwen. Tu spielt da allerdings nicht mit. Erstens hat er keine Lust, Tayo auszubilden und zweitens ist er davon überzeugt, dass aus dem Jungen kein Koch wird. Nie und nimmer!