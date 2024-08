Folge 658: Wahrheiten

per Mail teilen

Der Garten muss gerichtet werden, die Dahlienknollen sind noch nicht eingepflanzt - Johanna hat wahrlich ganz andere Dinge im Kopf, als die anstehende Reise nach Baden-Baden. Leni legt sich da viel mehr ins Zeug und führt ihrer Freundin voller Stolz ihre neue Garderobe vor. Schließlich will sie ja Eindruck machen beim Fernsehen. Noch ahnen weder Johanna noch Leni, dass Lioba mit den Zutaten der Marmelade ein wenig geschummelt hat.

Dass Johanna so schnell keine Zeit für den Garten hat, kommt ihrer Schwiegertochter gerade recht. Um der Feuerwehrübung zu entkommen stürzt sich Bea in die Arbeit, bis sie von Rosi zu einer spontanen Tour überredet wird. Das geplante Grillen am Lagerfeuer nimmt jedoch ein jähes Ende.

Eva ist sauer auf ihren Opa. Ohne sie zu fragen, plakatiert er den Löwen mit den Einladungen zur Gründungsversammlung des Museums. Und Hermann muss nun alle Register ziehen, bevor sein Projekt scheitert.