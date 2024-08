Folge 657: Kaffee, Tee und Drachenblut

per Mail teilen

Kati kann die Geister der Vergangenheit nicht loswerden. Duffner ist zwar tot, und trotzdem scheint er allgegenwärtig zu sein. Als Kati in ihrer Praxis auf ein Foto stößt, bricht sie in Panik aus. Dann erinnert sie sich an Liobas Ratschlag und löst mit dessen Umsetzung ganz andere Dinge aus!

Leni ist sicher, dass ihre Marmelade beim Wettbewerb gewonnen hat. Sehnsüchtig wartet sie auf die Post vom SWR, doch die bleibt aus. Stattdessen erleben Leni, Johanna und Lioba eine ganz andere Überraschung.

Italienischer oder chinesischer Marmor? Franzens Probleme kann Heinz einfach nicht nachvollziehen - und umgekehrt ist es genauso. Als der Streit zwischen den Brüdern eskaliert, zieht Heinz ein für allemal die Konsequenzen.

Hermann fehlt nur noch ein Gründungsmitglied für seinen Heimatverein und er hat die Hoffnung, Hilfe innerhalb der Familie zu bekommen. Doch weder Johanna noch Karl lassen sich dafür einspannen. Hermann ist sicher, dass Heinz im hilft - wenigstens pro forma.