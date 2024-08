per Mail teilen

Hermann hatte sich innerlich bereits auf einen verbalen Schlagabtausch mit seinem Sohn eingestellt. Am wenigsten hat er deshalb damit gerechnet, bei Bernhard mit seinem Anliegen offene Türen einzurennen. Etwas scheint passiert zu sein, denn der Bürgermeister hat auf seiner Agenda neuerdings vor allem Soziales und Kulturelles stehen. So ganz nimmt Hermann ihm diesen Wandel jedoch nicht ab. Hier kann irgendetwas nicht stimmen ...

Eva ist mit ihren Kräften am Ende. Mit Mühe versucht sie, die täglichen Aufgaben irgendwie zu schaffen, aber momentan wächst ihr alles über den Kopf. Mit Haushalt, Kind und Kneipe ist sie schlichtweg überfordert. Auch wenn Kati oft zu den ungünstigsten Zeiten bei ihrer Tochter in der Tür steht, erscheint sie diesmal wie ein rettender Engel und ermöglicht Eva eine Auszeit. Wenigstens eine kleine.

Toni liebt nicht nur sein Motorrad, sondern vor allem liebt er es, in seiner Biker-Kluft am Stammtisch zu erscheinen und von seinen abenteuerlichen Touren mit den Biker-Kumpels zu erzählen. Seine Stammtischfreunde glauben ihm natürlich kein Wort und machen sich lautstark über ihn und sein "Chapter 007" lustig. Toni kommt immer mehr in die Bredouille, weiß sich aber wieder einmal zu helfen.