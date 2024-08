Zum Verzweifeln

Karl hat sich das alles ganz anders vorgestellt: Er hatte sich darauf verlassen, dass Sebastian ihm auf dem Hof hilft. Verlässlich hilft! Dessen Praktikum lässt ihm da allerdings zeitlich kaum Spielraum. Und wenn er die Stelle als Ranger tatsächlich bekommt, muss Karl sich wieder etwas Neues einfallen lassen. Sebastians Vorschlag, im Stall auf mehr Technik zu setzen, lehnt er jedoch kategorisch ab. Ein Melkroboter wäre für Karl der Anfang vom Ende...

Jennys Schützling Angela hat noch keinen Asylbescheid bekommen und weiß nicht, ob sie als Flüchtling anerkannt wird oder nicht. Jenny unterstützt die junge Frau so gut sie kann und versucht, sie auf die bevorstehende Anhörung vorzubereiten. Angela scheint jedoch nicht so ganz bei der Sache zu sein, irgendetwas muss passiert sein. Dann ist sie plötzlich verschwunden.

Obwohl er in diesem Fall ein gebranntes Kind ist, wagt Bernd einen weiteren Versuch und bittet Franz um Hilfe. Doch was die Misere mit dem Reiterhof angeht, ist von dem definitiv keine Hilfe zu erwarten. In seiner Verzweiflung wird Bernd Franz gegenüber handgreiflich. Und er wird an diesem Tag nicht der einzige sein, der dem gewitzten Geschäftsmann an den Kragen geht...