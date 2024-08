Bis zur Erschöpfung

per Mail teilen

Uli Zimmermann hatte den Mund offensichtlich mal wieder zu voll genommen. Den Liegestützwettkampf gegen Karl hat er jedenfalls haushoch verloren. Nach diesem sportlich-amüsanten Ausflug wird der Faller-Bauer jedoch direkt wieder auf den Boden der bäuerlichen Tatsachen zurückgeholt. Am Stammtisch entbrennt eine Diskussion über die Milchquote - und über Evelyn Riedle.

Nachdem die Theateraufführung trotz widriger Umstände von Erfolg gekrönt war, will Heinz mit seinen "Räubern" ein wenig feiern. Er hat die Break-Jungs zur Grümpelsuppe eingeladen - seinerzeit Schillers Leibspeise. Sein Bruder Franz ist entsetzt: Diese Typen in seiner Wohnung. Letztendlich verläuft der Abend weitestgehend ruhig, an dessen Ende Franz Faller noch eine ordentliche Lektion erteilt bekommt.

Jenny leidet sehr unter der Trennung von Daniel. Dass er sie einfach so hat hängen lassen und sich mit einer anderen getröstet hat, das hat sie sehr verletzt. Aber Jenny wird darüber hinwegkommen - die Wutphase hat bereits eingesetzt!