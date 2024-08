Ganz großes Drama (WDH)

per Mail teilen

Während Johanna an Jennys Kostüm die letzten Stiche näht, bereiten sich Heinz und Franz im Löwen auf die ersten Technikproben vor. Eigentlich sollte Jennys Freund Daniel die Technik übernehmen, doch bislang hat der sich noch nicht blicken lassen. Natürlich ist das Wasser auf die Mühlen von Franz Faller. Er wusste schon immer, dass man sich auf einen wie den nicht verlassen kann. Während Daniel jedoch rasch ersetzt werden kann, ist das bei der Hauptdarstellerin schwer möglich: Der Zuschauerraum ist bis auf den letzten Platz gefüllt, und Jenny ist verschwunden!

Karl hält zwar nicht wirklich was von Liobas Prophezeihungen, was allerdings den Glockenturm auf seinem Hof betrifft, nimmt er die Warnung der Kräuterfrau ernst. Vorsichtshalber! Und tatsächlich stellt sich heraus, dass der Turm durch und durch morsch ist. Für Toni wäre die Restaurierung des Glockenturms zwar eine Abwechslung, macht aber viel zu viel Arbeit. Und weil Karl auf eine Diskussion mit dem Sägewerker diesmal gar keine Lust hat, übergibt er die Leitung des "Projektes Glockenturm" einfach an Sophie.