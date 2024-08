Größenwahn

per Mail teilen

Toni Willmann, seines Zeichen vielbeschäftigter Mühlenfestorganisator, ist auch in den letzten Vorbereitungen nicht zu bremsen. Vor allem nicht darin, das Catering zu testen, und davon gibt es reichlich. Seine Rede allerdings ist beim ersten Test bereits durchgefallen - zumindest bei Hermann. Der sieht Tonis Auftritt beim Mühlenfest mit sehr gemischten Gefühlen entgegen. Doch dann heißt es endlich: Wasser marsch - das Mühlenfest kann beginnen!

Wenn Bernhard wirklich dachte, er hätte seiner Schwägerin Bea ihre Flausen den Tourismus in Schönwald betreffend, ausgetrieben, so hat er sich mächtig geirrt. Während der Bürgermeister sich vor ihr und ihren Ideen in Sicherheit wiegt, hat Bea bereits für Verstärkung gesorgt. Und deshalb hat sich ein kämpferisches Damentrio im Löwen verabredet ...

Albert achtet mit Argusaugen darauf, dass Celine weder Energy-Drinks noch Tabletten in ihren Nahrungsplan schleust. Außerdem hat er sich vorgenommen, jeglichen Stress von ihr fernzuhalten. Das allerdings bedeutet auch, dass er Celines Schwestern an der Backe hat und die sind bekanntlich mit allen Wassern gewaschen.