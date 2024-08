Im Krankenhaus versucht Schwester Caro herauszufinden, was mit Celine wirklich los ist, während die ihren Zusammenbruch herunterspielt. Die Laborwerte sprechen jedoch eine deutliche Sprache und bringen ans Licht, was Celine in der letzten Zeit alles eingenommen haben muss. Caro redet der jungen Frau ins Gewissen und hofft, dass sie es tatsächlich schafft, ihr Studium künftig ruhiger angehen zu lassen ... und von den Tabletten wegzukommen.

Karl hat den Kleiekotzer für die Mühle fertiggestellt und auch Niki hat die Restaurierungsarbeiten dort mittlerweile abgeschlossen. Das Mühlenfest kann kommen - zumindest aus deren Sicht. Toni, der sich in seiner Funktion als Vorsitzender des Heimatvereins um die Organisation des Fests kümmern muss, ist allerdings noch lange nicht so weit. Er zäumt das Pferd von hinten auf - das aber ziemlich siegessicher!

Bea ist sauer! Nirgendwo kann sie in Ruhe arbeiten. Schon gar nicht, wenn ihre Schwägerin in der Nähe ist. Bea braucht unbedingt mehr Raum für sich und packt kurz entschlossen ihren Bürokram in die Mansarde. Was Karl davon hält ist schnell klar - er zieht aus dem Schlafzimmer aus.