Hermann freut sich sehr auf das bevorstehende Mühlenfest. Bis auf den Kleiekotzer, an dem Karl noch schnitzt, ist dafür alles fertig. Ein Brief vom Landratsamt macht die Vorfreude jedoch schlagartig zunichte und die Plackerei der letzten Monate scheint tatsächlich umsonst gewesen zu sein: Ausgerechnet Karl hat vergessen, das Wasserrecht verlängern zu lassen. Und egal wie man es dreht und wendet: Ohne Wasser kein Mühlenfest!

Wieder einmal brodelt es im Gemeinderat: In Schönwald muss mehr für den Tourismus getan werden. Selbst der aktuelle Prospekt ist veraltet, was vor allem Josef Zimmermann auf die Palme bringt. Wäre der Wonnepfad darin nämlich ordentlich beworben, würde sein Schnapsbrunnen auch Umsatz machen. Kurzerhand nehmen sich Frau Markhardt-Siegel und Monique der Sache an und bekommen Unterstützung von einer mindestens ebenso durchsetzungsfähigen Dame.

Eva braucht dringend Hilfe im Löwen, denn der Arzt hat ihr Schonung verordnet. Ihre Mutter kann sie nicht fragen, ob sie ihr aushilft, denn bisher weiß außer Bea niemand von Evas Schwangerschaft. Und das soll vorerst auch so bleiben. Schnell stellt sich heraus, dass die Sache mit dem Schonen gar nicht so einfach ist. Jedenfalls nicht für Eva.