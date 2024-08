Unpässlich

Eva fühlt sich überhaupt nicht wohl. Trotzdem schleppt sie sich in den Löwen, versucht aber, sich vor Tu nichts anmerken zu lassen. Doch lange geht das nicht gut und Eva muss Bea bitten, sie in der Dorfkneipe zu vertreten. Bea findet schnell heraus, was mit Eva los ist und fährt sie kurzerhand zum Arzt. Als Andreas davon erfährt, ist er sofort alarmiert. Eva hatte schon einmal eine Fehlgeburt ...

Sophie freut sich sehr, dass Karl ihr die Möglichkeit gibt, in der Säge an ihren Skulpturen zu arbeiten. Und da Bea ihr eines der Gäste-Appartements überlässt, muss sie auch nicht zwangsweise in der Männer-WG im Gesindehaus unterkommen. Dafür hat Sophie momentan nämlich keine Nerven. Diese werden allerdings auch im Sägewerk auf eine harte Probe gestellt, als ihr "Kollege" Toni sich mit der Kettensäge an Sophies Skulptur versucht ...

Bernhard hat ein schlechtes Gewissen. Dass er Caro so vor den Kopf gestoßen hat, hinterlässt auch bei ihm Spuren. Auf seine Anrufe reagiert Caro nicht, im Krankenhaus lässt sie sich verleugnen. Bernhard fürchtet um seine Beziehung.