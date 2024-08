Folge 757: Überraschungen

per Mail teilen

Deutschland 2013

Nachdem Albert durch seinen Unfall lange Zeit nicht zur Schule gehen konnte, muss er den verpassten Stoff jetzt nachholen. Sich darauf zu konzentrieren fällt ihm allerdings sehr schwer, denn auch nach der Reha plagen ihn noch immer starke Kopfschmerzen. So ist nicht nur sein Arzt, sondern auch sein Vater Bernhard der Meinung, dass es für den Jungen besser wäre, die Klasse zu wiederholen. Leider bleibt das nicht die einzige Konsequenz, der Albert sich so lange nach dem Unfall stellen muss.

Noch immer forscht Hermann in den alten Aufzeichnungen seines Vorgängers. Und dabei stößt er nicht nur auf dubiose Geldgeschäfte, sondern auch immer wieder auf Singlers handschriftliche Notizen über "stürmische Damen". Am schlimmsten für Hermann aber ist, dass diese Mauscheleien bis in seine eigene Amtszeit hineinreichen. Und wer diese stürmischen Damen sind, das findet er auch noch heraus!

Karl und Bea staunen nicht schlecht, als plötzlich ihre Freundin Simone im fallerschen Flur steht. Die beiden freuen sich umso mehr, als sie erfahren, dass Simone dieses Mal nicht auf der Flucht aus ihrer Ehe ist, sondern einfach nur ein paar Tage ausspannen mag. Schneller als gedacht hat Karl sie zur Aushilfs-Bäuerin rekrutiert.