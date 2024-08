Folge 756: Stürmische Liebschaften

per Mail teilen

Allmählich kann Johanna über ihren Brummel nur noch den Kopf schütteln. Hermann hat sich in den alten Geschichten um seinen Amtsvorgänger Singler so festgebissen, dass es für ihn kein anderes Thema mehr zu geben scheint. Genüsslich gräbt er in den alten Unterlagen und stößt auf Intrigen und Affären - und bei seiner Frau auf Unverständnis.

Nachdem Sophie in die Männer-WG im Gesindehaus gezogen ist, genießen Andreas und Eva ihre neue Zweisamkeit. Am liebsten würden die beiden sofort im Leibgedinghaus zusammenziehen. Doch wie sich schnell herausstellt, ist das leider gar nicht so einfach.

Sophie hat Mutter und Schwester in München besucht und ist wohlgelaunt und energiegeladen wieder zurück in ihrer neuen WG. Heinz und Matthias sind froh über die neue Familiensituation im Gesindehaus und nutzen die Gelegenheit, mit Sophie einen gemütlichen Spielabend zu verbringen. Schnell herrscht Hochstimmung in der WG, doch dann kommt Franz nach Hause.