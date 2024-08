Folge 744: Blitz aus heiterem Himmel (WDH)

Deutschland 2012

Albert hat anscheinend nur noch Augen für Celine. Als er Fotos von ihr ins Netz stellt, kommen vor allem bei Jenny böse Erinnerungen auf. Sie vermutet, dass Albert gar nicht wirklich in Celine verliebt ist, sondern sich nur an ihr rächen will. Schließlich war sie es, die seinerzeit die Gerüchte über Alberts angebliche Übergriffe in Umlauf gebracht hatte. Als Sebastian Jennys Misstrauen teilt, erkennt Albert, dass er handeln muss. Und zwar schnell!

Bernhards Pläne für das neue Heizwerk in Schönwald stehen. Zumindest grob. Ein anderer Faller ist da schon ein paar Schritte weiter: Franz legt seinem Neffen bereits detaillierte Pläne für ein Heizkraftwerk vor ...

Karl soll für den örtlichen Naturlehrpfad einen Raben schnitzen. Wenn er jedoch vorher gewusst hätte, dass dieser Auftrag gar nicht so einfach ist - er hätte ihn niemals angenommen!