Folge 669: Hinterm Rücken

Leni geht in ihrer Arbeit im Hofladen so richtig auf. Vor allem deshalb, weil sie endlich die geeignete Örtlichkeit hat, um ihre Beautyprodukte "an die Frau" zu bringen. Aber nicht nur Leni profitiert davon, dass Johanna und Hermann in Urlaub sind. Auch Franz nutzt die Gunst der Stunde - kurzerhand beruft er eine Sitzung des Heimatvereins ein. Aber die geht ganz anders aus, als erwartet.

Schon früh am Morgen sitzt Sophie am Computer und arbeitet an ihrer Hausarbeit. Andreas versucht, sie von ihrem Lernstress abzulenken und lädt sie spontan zu einer Reise nach Ägypten ein. Sophie's Freude darüber hält sich allerdings in Grenzen. Und dafür gibt es einen guten Grund.

Bea und Karl versuchen ihre Zweisamkeit auf dem Hof zu genießen. Wie sich bald herausstellt, ist das aber gar nicht so einfach.