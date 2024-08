Folge 668: Sprachlos

So langsam wird es kalt im Schwarzwald und Karl bringt Rosi Brennholz zum Bauwagen. Beim Verstauen der Holzscheite kommen die beiden ins Plaudern und Rosi merkt schnell, dass Bea die Panikattacken vor ihrem Mann noch immer verheimlicht. Was Karl schließlich von Rosi erfährt macht ihn sprachlos - aber vor allem wütend!

Johanna freut sich sehr auf den bevorstehenden Urlaub. Trotzdem kann sie sich noch nicht vorstellen, dass sie morgen schon mit ihrem Brummel wirklich auf Ischia sein wird, fernab von Hof und Arbeit. Ihren Hofladen hat sie für diese Zeit ihrer Freundin Leni anvertraut und die ist sich sicher: Sie wird den Laden schon schmeißen.

Die Gerüchteküche am Stammtisch brodelt. Nur leider weiß niemand genau, was Frau Markhardt-Siegel denn nun wirklich im Bürgermeisterbüro gesehen haben will! Aber was auch immer sich da abgespielt hat, für Zimmermann senior ist das auf jeden Fall wieder ein gefundenes Fressen. Doch dann geht er einen Schritt zu weit!