Folge 517: Zwickmühle

Heinz freut sich, denn er hat Post von einer Jugendinitiative in Freiburg bekommen. Es ist ein Arbeitsvertrag, er soll schon in wenigen Tagen anfangen, mit benachteiligten Jugendlichen zu arbeiten! Eigentlich hätte er gerne später angefangen, damit er die Säge ordentlich übergeben kann. Schließlich hat er noch keinem etwas von seinen neuen beruflichen Perspektiven erzählt.

Karl meint, dass man bei seinen Eltern nicht gerade vom zweiten Frühling sprechen könne, seit Hermann wieder auf dem Hof wohnt. Aber Bea meint, Hermann gäbe sich doch solche Mühe! Und tatsächlich, er möchte Johanna beim Einladen ihres Autos helfen, doch die ist sehr kurz angebunden. Dennoch hilft ihr Hermann und entringt ihr so ein zartes Lächeln.

Als Johanna die Tour zu ihren Lieferanten macht, übernimmt Hermann die Schicht von Bea im Hofladen. Charmant bedient er die Kundschaft, bis Franz in den Hofladen kommt. Zunächst gehen beide sehr förmlich miteinander um, aber dann fängt Franz langsam an, die Situation zu genießen. Er triezt Hermann so lange, bis der vor einer Kundin Franz angreift. Genau in diesem Moment kommt Johanna dazu.