Folge 516: Schadensbegrenzung

Bea ist von der Idee des Q-Siegels absolut begeistert. Sie geht mit Hermann in eines der Fremdenzimmer um ihm zu zeigen, wie man sich von anderen abheben könne. So könnte man doch das Zimmer in ein Kinderparadies umgestalten und ein anderes vielleicht in ein Wellnesszimmer? Sie überlegt sich nur noch, wie sie Karl und Johanna überzeugen kann.

Hermann steckt Karl einige Scheine zu, um den Schaden von Sophie zu bezahlen. Im Traktorschuppen kommt dann Heinz zu Karl und bietet ihm an, den Ausfall finanziell zu übernehmen. Später kommt dann auch Sophie zu Karl. Sie hat sich überlegt, wie sie den Schaden wieder gut machen kann und möchte ihm das Geld geben. Und schließlich kommt dann auch Bea, die von Johanna das Geld bekommen hat zu Karl.

Leni hat Hermann den Eindruck vermittelt, dass ihr Johanna sehr viel über ihre Beziehungsprobleme erzählt hat. Er reagiert säuerlich, aber Leni meint, sie und Johanna sind doch Freundinnen! Als Johanna später Hermann zum Essen rufen möchte, sagt der, dass er keinen Hunger hat. Als Johanna wissen möchte weshalb, hat Hermann eine Antwort für sie: Soll sie doch Leni fragen!