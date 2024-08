Folge 518: Lichtblicke

Heinz kommt in die Wohnstube, um mit Johanna und Hermann zu sprechen. Ganz entgegen Heinz' Erwartungen erklärt Hermann freundlich, dass für sie Säge schon eine Lösung gefunden wird. So erleichtert Heinz auch ist, so sehr drückt ihn ein neues Problem: Seine Missionsstation in Afrika steht kurz vor der Schließung!

Selbst beim Schlafengehen denken Hermann und Johanna nur an Namibia. Am nächsten Tag sucht Hermann Heinz im Gesindehaus auf und macht ihm einen Vorschlag. Johanna und er könnten doch nach Afrika fliegen und Heinz so seine Pläne mit der Jugendinitiative verwirklichen.

Johanna fährt zu Lioba, doch die scheint nicht da zu sein. Johanna will dennoch nachsehen und geht in den Weberhof. Sie traut ihren Augen kaum - überall in der Stube stehen Töpfe und Eimer und von der Decke tropft das Wasser. Als Lioba hereinkommt, redet ihr Johanna ins Gewissen. Sie muss ihr Dach richten lassen, sonst kann die ganze Decke runterkommen. Aber Lioba will das nicht wahrhaben.