Folge 494: Zerreissprobe

Leni besucht Johanna im Hofladen und erzählt ihr eine abenteuerliche Geschichte von Mord und Totschlag und Lioba. Die ist unterdessen ins Rathaus gegangen und bittet Herrn Weiss, etwas für sie aufzubewahren, quasi als Lebensversicherung. Frau Dornmann bringt beim Kopieren dann Herrn Weiss auf den neuesten Stand und ist völlig überzeugt von Hermanns schlechten Absichten. Schließlich hätte man es schon bei der Sache mit Frau Heilert gemerkt, dass er über Leichen geht.

Franz hat die Gerüchte auch schon mitbekommen und möchte nun die Gunst der Stunde nutzen. Er fährt zu Lioba, doch die will, dass er wieder verschwindet. Obwohl er ihr versichert, dass er mit der ganzen Sache nichts zu tun hat, glaubt sie ihm kein Wort. Schließlich vertreibt sie ihn mit einer Axt vom Hof.

Hermann erfährt am Stammtisch von den Gerüchten. Doch statt Johanna zu informieren, geht er wieder ins Rathaus. Johanna hat längst von der Sache gehört und stellt ihn am Telefon zur Rede. Dann fährt sie zu Lioba, weil sie auch von ihr hören möchte, was passiert ist.