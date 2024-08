Folge 493: Verflucht

per Mail teilen

Lioba kommt in den Hofladen und inspiziert alles ganz genau. Die Tomaten sind wohl aus dem Glashaus, der Salat ist schlapp... Doch dann rückt sie mit ihrem Anliegen heraus - sie möchte Kräuter und Tee bei Johanna verkaufen.

Jenny ist wieder im Löwen bei Bea. Und die ist wahrlich im Vollstress: Zapfen, Bedienen und dann soll sie auch noch für Paula auf die Bank, die Einnahmen wegbringen! Als Bea endlich mit Jenny auf dem Fallerhof ankommt, muss sie sich von Johanna und Karl erst einmal den Kopf waschen lassen. Denn die beiden finden es überhaupt nicht gut, dass Jenny so oft im Löwen ist.

Lioba hat sich so sehr mit Franz gestritten, dass sie Hermann schon fast mit offenen Armen auf dem Weberhof empfängt. Und der schwärmt ihr vor, was sie davon hätte, wenn sie einem Umzug zustimmen würde. Doch Lioba hält Hermann vor, dass seine Motive auch nicht gerade lauter sind. Es kommt zum Streit und Lioba verflucht Hermann. Als der verärgert vom Hof fahren will, kommt es zu einem Unfall.