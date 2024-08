Folge 495: Das bisschen Haushalt

Entspannt sitzt Hermann am Frühstückstisch und liest Zeitung. Er freut sich, dass er morgens nicht hetzen muss, denn er hat sich Urlaub genommen. In seiner freien Zeit möchte er den Haushalt schmeißen. Schwungvoll macht er sich dann an die Arbeit. Doch schon an der Waschmaschine stellen sich entscheidenden Fragen: Welches Waschmittel ist das Richtige? Feinwaschmittel? Aktivwaschmittel? Tabs?

Als Johanna später nach oben kommt, zeigt Hermann ihr stolz sein neues System. Wie viel einfacher ist es doch, zu waschen, wenn jeder gleich seine Wäsche richtig ordnet? Voller Elan stellt er sich dann an den Herd und kocht eine Kartoffelsuppe. Als Karl nicht pünktlich zum Essen erscheint, wird Hermann ungnädig.

Jenny kommt nach einem Streit mit Hermann bedrückt in den Hofladen geschlichen, wo Johanna gerade ihre Buchhaltung macht. Als das Mädchen anfängt, an der Kasse herumzuspielen, wird sie von der genervten Johanna geschimpft. Wütend geht sie in den Löwen, doch Bea möchte sie wieder nach Hause schicken.