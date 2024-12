Gans lecker oder unappetitlich? Tiefkühl-Gans unter der Lupe

per Mail teilen

Tiefgefrorene Gänsekeulen und Gänsebrust, gekauft bei Aldi, Netto, Edeka und Kaufland: Wir machen den Test im Labor auf Salmonellen, Keime und Tiermedikamente.

Die Supermärkte und Discounter werben schon seit Wochen mit tiefgefrorenen Gänsekeulen und Gänsebrust. Aber: Wie frisch eingefroren sind die Gänseteile? Wie ist die Belastung durch Salmonellen, andere Keime oder Tiermedikamente? Und welche Gans schmeckt am besten?

Marktcheck geht auf Einkaufstour - bei Rewe, Edeka, Kaufland, Netto und Aldi.

Wie frisch ist das Gänsefleisch?

Labortest: Keime, Salmonellen und Antibiotika?

Geschmackstest Gänsebraten

Fazit unseres Checks

Rezept von Jörg Ilzhöfer: Gebratene Gänsekeule

Gänse im Check: Preis

Angeboten wird fast ausschließlich Gänsefleisch aus Polen oder Ungarn.

In unserer Stichprobe:

Gänsebrust der Marke "Krakauer Land" aus der Edeka-Tiefkühltruhe für nur 4,99€ das Kilo.

Von Kaufland Gänsebrust der Marken "GoldenFood" und "Besthof" für jeweils 6,46 € das Kilo.

Außerdem: Gänsekeule der Marke "Roldrob", gekauft bei Rewe für 8,99 € das Kilo.

Und Gänsekeulen von "AMI", gekauft bei Netto und der Aldi-Eigenmarke "Jack’s Farm" für jeweils 9,99 € pro Kilo.

Erstes bemerkenswerte Erkenntnis: Nur das Gänsefleisch von Aldi und Netto stammt aus diesem Jahr (2024). Die übrigen Produkte wurden 2023 oder sogar 2022 eingefroren.

Bei der Gänsebrust der Marke GoldenFood von Kaufland fällt uns auf: Sie wurde bereits 2022 eingefroren. Das Haltbarkeitsdatum war schon längst überschritten!

Auf Nachfrage teilt uns Kaufland dazu mit:

Trotz größter Sorgfalt kann dem menschlichen Auge (…) etwas entgehen - so wie in dem von Ihnen geschilderten Fall. Dafür bitten wir um Entschuldigung und bedanken uns zugleich für Ihren Hinweis.

Gänsebrust: Haltbarkeitsdatum längst überschritten

Doch es kommt noch dicker. Bei Rewe entdecken wir eine Gänsebrust, die vor mehr als drei Jahren eingefroren wurde. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist seit mehr als einem Jahr überschritten!

Rewe teilt uns dazu mit: "Nach Ablauf des MHD sind die Waren zu entsorgen. Hier sind unsere internen Regelungen eindeutig. (...) Insofern ist Ihr Fund ein Versehen bzw. ein Versäumnis im Markt, für das wir uns bei Ihnen entschuldigen und das mit dem Marktteam intensiv besprochen wird."

Aber wenige Tage darauf entdecken wir im gleichen Markt erneut eine Uralt-Gänsebrust mit dem gleichen Mindesthaltbarkeitsdatum. Es wurde anscheinend einfach nachgelegt.

Gänse aus dem Vorjahr wurden nicht abverkauft

Wie kann das sein? Die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, Sabine Holzäpfel, erklärt uns: "Nach Angaben des Verbandes der deutschen Gänsebauern wurden im letzten Jahr recht viele Gänse produziert, die nicht abverkauft wurden. Das heißt, die gelangen jetzt, zusätzlich zu den frisch geschlachteten Gänsen, in den Handel. Wenn das schon über ein Jahr ist, dann ist es aus unserer Sicht kein Produkt mehr, was man genießen sollte."

Verbraucher sollten also auch beim Einkauf von tiefgekühlten Gänseteilen auf das Produktions- und das Mindesthaltbarkeitsdatum achten.

Die seit über einem Jahr abgelaufene Gans entsorgen wir. Alle anderen Produkte schicken wir ins Labor. Dort sollen sie auf

Salmonellen, Keime und

Tierarzneimittel

untersucht werden.

Die Labor-Ergebnisse zeigen wir Martin Frettlöh. Er arbeitet für das Institut Quh-Lab als Experte für Lebensmittelsicherheit.

Bei der Gänsekeule der Marke Roldrob, gekauft bei Rewe, überschreitet die ermittelte Gesamtkeimzahl den Richtwert.

Dr. Martin Frettlöh: "Das ist ein Richtwert, den gibt die Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie raus, um sehr früh zu gucken, ob es da gesundheitliche Probleme gibt. Überschreitung von einem Richtwert ist nicht Überschreitung des Grenzwertes. Das heißt aber, dass der Hersteller seinen Prozess überprüfen muss, dass so eine Richtwert-Überschreitung nicht mehr vorkommt."

Der Hersteller äußert sich auf unsere Nachfrage nicht.

Bei der Gänsekeule der Marke AMI, die wir bei Netto gekauft haben, und der Gänsebrust der Marke GoldenFood von Kaufland hat das Labor Salmonellen über dem Warnwert gefunden.

Dr. Martin Frettlöh: "Das ist keine akute Gefährdung der Gesundheit für Verbraucher, denn auch da geht man davon aus, dass die Produkte vor dem Verzehr erhitzt werden. Das tötet Salmonellen sicher ab. Das kann aber halt bedeuten, dass es Kreuzkontamination mit anderen Lebensmitteln in der Küche bei der Zubereitung gibt. Wenn Salat auf Schneidebretter kommt, auf denen die Gänse-Sachen geschnitten worden sind oder die Gänse sogar mit dem Salat selbst in Kontakt kommen: Solche Geschichten muss man dann beachten."

AMI und GoldenFood teilen uns dazu mit, eigene Untersuchungen auf Salmonellen seien negativ gewesen.

Nun zu den Untersuchungen auf Tiermedikamente.

Auch hier fällt die Gänsebrust der Marke Krakauer Land, gekauft bei Edeka, auf. Bei ihr wurde das Antibiotikum Enrofloxacin nachgewiesen - zwar unterhalb des Grenzwerts, aber trotzdem bedenklich, findet der Experte: "Wenn das in dem toten Tierkörper noch gefunden wird, heißt es, dass das die wenige Tage vor dem Schlachten damit noch behandelt worden ist. Jetzt muss man dazu sagen, dass Tierarzneimittel ja immer auch teuer sind. Die gibt man also nicht zum Spaß. Die gibt man, wenn ein Tier krank war oder wenn man davon ausgehen muss, dass die Haltungsbedingungen das Tier krank machen können”, so Frettlöh.

Der polnische Erzeuger Cedrob schreibt uns, nach seinen Informationen seien die Tiere dieser Partienummer nicht behandelt worden.

Welches Produkt ist Jörg Ilzhöfers Geschmackssieger? Wir haben das Fleisch 24 Stunden lang im Kühlschrank auftauen lassen. Um den Geschmack nicht zu verfälschen, kommen die Gänseteile alle nur leicht gesalzen bei 160 Grad zweieinhalb Stunden lang in den Ofen.

Jörg Ilzhöfer: "Ich bin eher ein Gänsekeulen-Freund, weil ich sie gleichmäßiger garen kann und das Fleisch nicht so schnell zäh wird wie bei der Brust. Da wäre ich beim Modell Nummer eins. Wäre mein Favorit."

Also die Keule von Aldi.

So haben die Gänsekeulen und das Gänsebrustfleisch im Labor- und Geschmackstest abgeschnitten. SWR

Schlusslicht in unserer Stichprobe: Die günstigste Gans in unserer Stichprobe, Krakauer Land Gänsebrust von Edeka, die weder im Labor, noch geschmacklich überzeugte.

Davor: die Gänsekeule von AMI, gekauft bei Netto, die im Labor ebenfalls auffällig war.

Im Mittelfeld die Gänsebrüste von Goldenfood, gekauft bei Kaufland, und Roldrob, gekauft bei Rewe, ebenfalls mit Auffälligkeiten im Labor, aber beide geschmacklich besser.

Besthof von Kaufland war unauffällig im Labor und kommt auf Platz 2.

Klarer Sieger: Die Gänsekeule der Aldi-Eigenmarke Jack’s Farm - sie konnte im Labor und geschmacklich überzeugen.